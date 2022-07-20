Petrol fiyatları doların seyriyle güne yatay başladı

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:13

Petrolde 3 günlük rallinin ardından fiyatlarda yatay bir seyir izlendi.

ABD ham petrolü 3 günde kaydettiği yüzde 8'lik primin ardından hafta ortasındaki ilk işlemlerde 100 doların hemen üstünü gördü. Brent petrolde ise ilk işlemler 107 doların üzerinden geçti.

Petrol piyasalarında ABD stokları ve doların seyri izleniyor.

HAM PETROL GEÇEN HAFTAYA GÖRE ARTTI



Amerikan Petrol Enstitüsü tahminlerine göre ABD'de ham petrol stokları geçen hafta 2 milyon varil arttı. Akaryakıt stoklarında da artış görüldüğü tahmin ediliyor.

Emtia piyasasında geçen hafta rekor seviyelere çıkan doların sakinleşmesiyle görülen ivme petrol fiyatlarında da etkisi göstermişti. Yatırımcılar doların seyrini fiyatlamalara etkisi açısından yakından takip ediyor.

ING Emtia Başstratejisti Warren Patterson, petrol piyasasının arz ve talep tarafındaki önemli düzeydeki belirsizlik içinde denge arayışında olduğunu belirtti. Sıkışık takvimlerin piyasada sıkılaşmaya işaret etmeye devam ettiğini söyledi.