Petrol fiyatlarına sert fren: Rakamlar o seviyenin altına indi

İran savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalar, petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu. Brent petrolün varil fiyatı uluslararası vadeli piyasalarda 96,68 dolardan işlem gördü.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.01 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 3,5 gerileyerek 96,68 dolar seviyesine indi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 89,21 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile müzakerelere yönelik açıklamalarının arz endişelerini azaltması etkili oldu.

Bir önceki gün 100,77 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 100,23 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİ PİYASAYI ETKİLİYOR

Trump, İranlıların kendilerine petrol ve doğalgazla ilgili bir hediye gönderdiğini belirterek, "Onlar (İran) asla nükleer silaha sahip olmayacakları konusunda mutabık kaldılar" dedi.

İranlılarla aktif müzakerelerin sürdüğünü öne süren Trump, görüşmelerin kimlerle yapıldığını açıklamazken, ABD tarafında Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Özel Temsilci Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner gibi isimlerin sürece dahil olduğunu ifade etti.

İran ile müzakerelerin temelinde "nükleer silaha sahip olmamak" ilkesinin yer aldığını vurgulayan Trump, "Onlar (İran) asla nükleer silaha sahip olmayacakları konusunda mutabık kaldılar. Önceden (ne olacağını) söylemek istemem ama İranlılar nükleer silaha asla sahip olmayacaklarını kabul ettiler" şeklinde konuştu.

Trump, İran’ın ABD ile anlaşma yapma isteğinin yüksek olduğunu savunarak, "İranlı liderlerin hepsi gitti. Kimse kiminle konuşacağını bilmiyor ama biz doğru kişilerle konuşuyoruz" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari ise Trump’ın müzakere açıklamalarına tepki gösterdi.

İran devlet televizyonuna konuşan Zülfikari, ”Yenilginizi anlaşma olarak adlandırmayın. Vaatlerinizin sonu geldi. Başından beri tavrımız netti ve değişmedi. Bizim gibiler sizin gibilerle ne şimdi ne de sonra anlaşma yapmayacak" diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de ABD ve İsrail’in saldırılarıyla artan gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiğinde kesintiler yaşandığını belirterek, savaşan ülkelerin gemileri dışında tüm gemilere geçişin açık olduğunu ifade etti.

STOK VERİLERİ VE ARZ GELİŞMELERİ FİYATLARI BASKILIYOR

ABD’de petrol stoklarının arttığına işaret eden veriler de fiyatlardaki düşüşü destekledi. Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkede ham petrol stoklarının geçen hafta 2,3 milyon varil yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi ise stoklarda 1,3 milyon varil azalış yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) resmi stok verilerini gün içinde açıklaması bekleniyor.

Öte yandan Kuveyt Petrol Kurumu, Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin hedef alınması nedeniyle ham petrol üretiminde yeniden kısıtlamaya gidildiğini duyurdu. Kurum, tam kapasite üretime dönüşün savaşın sona ermesi halinde 4 ay sürebileceğini bildirdi.

Kuveyt, 10 Mart’ta günlük petrol üretimini 3 milyon varilden 500 bin varile düşürdüğünü açıklamıştı.

TEKNİK SEVİYELER VE PİYASA BEKLENTİSİ

Brent petrolde teknik olarak 97,67 dolar seviyesi direnç, 94,85 dolar seviyesi ise destek olarak takip ediliyor.

CIBC Private Wealth Group kıdemli enerji tüccarı Rebecca Babin, "Bu manşetlere dayalı piyasada ham petrol hâlâ en önemli unsur olmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Babin, olası 30 günlük bir ateşkes ihtimaline ilişkin haberlerin en kötü senaryo fiyatlamalarını ve talep daralması endişelerini hafiflettiğini belirtti. Piyasada geri çekilme ihtimaline dair sinyallerin risk primini sınırlı da olsa düşürdüğü ifade edildi.