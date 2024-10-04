Petrol Fiyatlarında Yükseliş: Akaryakıt zamları kapıda! İstanbul'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Yayınlanma: 04.10.2024 - 18:21

Güncelleme: 04.10.2024 - 18:21

Petrol piyasalarındaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 78,30 doları aşarak haftalık bazda yüzde 10’un üzerinde bir artış kaydetti. Ortadoğu’daki gerginliklerin etkisiyle yaşanan bu yükseliş, iç piyasalarda da akaryakıt fiyatlarına zam beklentisini artırdı. İsrail’in İran’a yönelik misilleme endişesi, petrolün fiyatını yukarı çekmeye devam ediyor. Uzmanlar, günlük 10 milyon varil petrol arzının tehlikede olduğu uyarısında bulunuyor.

İSTANBUL’DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE DURUMDA?

4 Ekim 2024 itibarıyla İstanbul’da benzin fiyatı 42,89 TL, motorin ise 42,70 TL’den satılıyor. Ancak bu rakamlar önümüzdeki günlerde değişebilir. Piyasalarda, “akaryakıt fiyatlarına zam” beklentisi hızla yükselirken, gözler önümüzdeki süreçte yapılacak açıklamalara çevrilmiş durumda.

Savaş Endişesi Petrol Piyasalarını Hareketlendirdi Orta Doğu’daki savaş riski, petrol fiyatlarında büyük bir dalgalanma yaratmış durumda. Hafta başında 70 dolar sınırında olan Brent petrolün varil fiyatı, haftanın sonuna doğru 78,30 doları aştı. Bu sert yükseliş, haftalık bazda %10’u geçen bir artışa işaret ediyor.

MİSİLLEME KORKUSU ZİRVE YAPTI

İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından, İsrail’in misilleme hazırlığında olduğu haberleri, bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti. ABD Başkanı Biden’ın, İsrail ile “İran’daki petrol tesislerine saldırı hakkında görüştüklerini” açıklaması da gerilimi tırmandıran faktörler arasında yer alıyor. İran hükümeti ise “Herhangi bir saldırıya, silahlı kuvvetlerimiz tarafından kararlı bir şekilde cevap verilecek” açıklaması yaparak, bölgede tansiyonu daha da artırdı.

100 DOLAR TEHLİKESİ KAPIDA MI?

Uzmanlar, Ortadoğu’da yaşanabilecek büyük bir şokun petrol arzında önemli bir kesintiye yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Günlük petrol arzında yaşanacak olası 10 milyon varillik bir düşüş, fiyatların 100 dolar seviyesine ulaşmasına neden olabilir. Hafta sonu öncesinde misilleme” riskini almak istemeyen yatırımcılar, pozisyonlarını kapatarak alıma yöneliyor ve bu da petrol fiyatlarını 80 dolara doğru taşıyor.

YENİ ZAMLAR GELEBİLİR

Petrol fiyatlarındaki bu sert yükseliş, iç piyasada akaryakıt fiyatlarına yansımaya başladı bile. 2 Ekim 2024 tarihinde benzine 9 kuruş, motorine ise 1 kuruş zam gelmişti. Ancak bu zam yapıldığında petrol fiyatları henüz 75 dolar seviyesindeydi. Bugün ise Brent petrol 78 doları aşmış durumda, bu da önümüzdeki günlerde yeni zamların kapıda olduğuna işaret ediyor.

Petrol piyasalarındaki bu hızlı yükselişin sürmesi halinde, iç piyasalarda da akaryakıt fiyatlarına yeni zamların gelmesi kaçınılmaz olabilir.