Petrol fiyatlarıyla birlikte enflasyonda da artış bekleniyor: Savaş ekonomiyi vuracak

Petrol fiyatlarındaki artışla birlikte akaryakıt fiyatlarında da artış bekleniyor. Bu artışın enflasyon üzerinde olumsuz etki yapacağına işaret ediliyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artış, iğneden ipliğe her şeye zam anlamına geliyor. Merkez Bankası, yılın ikinci enflasyon raporunda, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 24’te sabit tutmuştu. İktidarın Orta Vadeli Programı’nda (OVP) ise bu yıl için enflasyonda beklenti yüzde 17.5’ti. OVP’deki hedefin tutmayacağı kesinleşirken, Merkez Bankası’nın hedefi de zora girdi. Gelişmelerin cari açık üzerinde de olumsuz etki yaratması bekleniyor.

TİCARET HACMİ

Komşu İran ile Türkiye arasında önemli bir ticaret hacmi de bulunuyor. TÜİK’in verilerine göre, nisan itibariyla İran’dan yapılan ithalat 197.2 milyon dolar oldu. Bu yılın ilk 4 ayında İran’dan yapılan ithalat miktarı ise 838.3 milyon dolar olarak gerçekleşti. İran ile yıllık ithalat miktarı ise geçen yıl 2.4 milyar dolar olmuştu.

İran’a olan ihracat ise nisan itibariyla 195.1 milyon dolar oldu. 4 aylık ihracat değeri de 945.4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın tamamında ise İran’a ihracat 3.2 milyar dolar olmuştu.

NE ALIP, VERİYORUZ?

Türkiye’den İran’a yapılan ihracatın yaklaşık yüzde 28’ini makineler ve parçaları oluşturuyor. İkinci sırada plastikler ve çeşitli kimyasallar (yüzde 24), üçüncü sırada ise yüzde 11 ile tarım ürünleri geliyor. Ardından yüzde 7 ile metal cevherleri var. İran’dan Türkiye’ye ithalatta ise yüzde 60 pay ile doğalgaz ve petrokimya ürünleri ilk sırada geliyor. İkinci sırada yüzde 29 ile metal ürünleri yer alıyor. Üçüncü sırada yüzde 4 ile tarım ürünleri geliyor.

DOĞALGAZ ALIYORUZ

EPDK’nın verilerine göre, mart itibariyla doğalgaz ithalatında İran yüzde 9.36 ile 5. sırada yer alıyor. Doğalgaz ithalatlarında ilk sırada yüzde 29.86 ile Rusya, ikinci sırada yüzde 24.85 ile ABD, üçüncü sırada yüzde 17.40 ile Azerbaycan, dördüncü sırada da yüzde 10.72 ile Cezayir geliyor.