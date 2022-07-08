Petrol haftayı düşüşle tamamlayabilir

Batı Teksas tipi ham petrol (WTI) bugün yüzde 0,4 artışla varil başına 103 dolardan işlem gördü ve haftalık bazda yaklaşık yüzde 6'lık düşüş kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2022 Cuma, 09:24
Petrol haftayı düşüşle tamamlayabilir
Abone Ol google-news

Petrol, talebin azalacağına ilişkin endişelerle haftayı düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor.

Bu hafta hem WTI, hem de Brent petrol kısa süreliğine 100 doların altına düştü.

Bloomberg HT'nin haberine göre, yatırımcılar, ABD'nin kısıtlayıcı para politikasının bir resesyonun habercisi olabileceğinden ve petrolün diğer emtialarla birlikte aşağılara çekilmesinden endişe duymaya devam ediyor.

RESESYON ENDİŞELERİNİ ARTIRIYOR

Fed’in en şahin politika yapıcılarından ikisi, Christopher Waller ve James Bullard, yüksek enflasyonu frenlemek için bu ay faiz oranlarını 75 baz puan daha artırmayı desteklediklerini açıkladı. Bu da resesyon endişelerini artırıyor.

Bu endişelere rağmen özellikle ABD’de fiziki sinyaller hala güçlü seyrediyor.

Petrol geçen ayki zirvesinin altında seyrediyor, ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana yüzde 35'ten fazla yükseldi. Goldman Sachs petrol için yükseliş beklentisini korurken, Citigroup emtianın düşme riski olduğunu söyledi.


brent petrol petrol batı teksas resesyon
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler