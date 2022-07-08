Yunanistan kriz olmadığına dair güvence verdi: Tehlikeyi yükselen doğalgaz ve petrol fiyatları olarak tanımladı

08 Temmuz 2022 Cuma, 00:00

Yunanistan'dan Kathimerini gazetesinin haberine göre , kurtarma paketleri ile sonuçlanan 2010 krizinden dolayı tekrar endişe başlamıştı. Ancak Yunanistan devletine göre bu yaz endişelenilmesi gereken şey artan borç değil, yükselen doğalgaz ve petrol fiyatları olmalı.

Banka müdürü Yannis Stournaras'ın, ülkenin yaklaşan tehlikeyi atlatabilmesi için, mali sorumluluk ve yatırım derecesi ihtiyaçlarını vurgulaması, Yunanistan bankası'nın aynı endişeleri paylaştığını gösteriyor.

BORÇ KONTROL ALTINA ALINDI

Avrupa İstikrar Mekanizması müdürü Klaus Regling, Yunanistan'ın genişletilmiş gözetimden çıkma kararının verildiği Eurogroup toplantısından sonra, Yunanistan'ın neden güvende olduğunu da açıkladı. Regling'in açıklamasına göre, ülke borcunun yüzde 60'ı, yüzde 1.4 sabit faiz oranıyla ve ortalama 18 yılın biraz üzerinde kamu sektöründe tutulduğundan, finansman ihtiyacı sınırlı.

Ayrıca, borcun yüksek bir yüzdesi swap operasyonları ve sabit faiz oranıyla kontrol altına alındı.

"HALA EN YÜKSEK BORCA SAHİP ANCAK..."

Regling, Yunanistan'ın halen borcun gayrisafi yurthiçi hasılaya oranına göre Avrupa'daki en yüksek orana sahip olduğunu, ancak borcu kapatması için gerekli maliyetin, daha fazla borcu olan başka ülkelere göre daha az olduğunu, bunun için yükselen küresel faiz oranlarının Yunanistan'da sorun yaratacağını düşünmediğini söyledi.

Yunanistan piyasası halen Avrupa Merkez Bankası'nca korunuyor ve uluslararası piyasada zayıf halka olarak görülüyor.