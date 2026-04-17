Petrol krizi o iki madene yaradı: Bakır ve gümüşte tarihi talep artışı yolda

ABD/İsrail-İran Savaşı’nın başlamasının ardından Batı Asya’da Hürmüz Boğazı kaynaklı arz sıkıntıları petrol tedarikinde daralmaya yol açtı. Bu durum, petrol fiyatlarında sert yükselişleri beraberinde getirdi.

Petrol arzının belirli bölgelerde yoğunlaşması, küresel enerji fiyatlarının jeopolitik gelişmelere karşı daha kırılgan hale gelmesine neden olurken, enerji ithalatçısı ülkelerde maliyet enflasyonu riskini artırdı.

YENİLENEBİLİR ENERJİYE GEÇİŞ HIZLANDI

Asya ve Avrupa ülkelerinde fosil yakıtlara erişimin zorlaşması, yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelimi artırdı. Enerji arz güvenliğine ilişkin belirsizlikler, yalnızca kısa vadeli fiyatlamaları değil, orta ve uzun vadede tedarik zinciri çeşitlendirme ve enerji dönüşüm politikalarını da öne çıkardı.

Bu süreç, ekonomileri fosil yakıtlara bağımlılıktan uzaklaşmaya iterken yenilenebilir enerji teknolojilerinde kullanılan metallerin önemini artırdı.

BAKIR VE GÜMÜŞ TALEBİNDE ARTIŞ BEKLENTİSİ

Yenilenebilir enerji sistemlerinde yoğun kullanılan bakır ve gümüşe yönelik talebin artması bekleniyor. Özellikle güneş panelleri ve enerji altyapılarında bu metaller kritik rol oynuyor.

Batı Asya’da güneş paneli ve rüzgar enerjisi yatırımlarına olan ilginin de yükseldiği ifade ediliyor.

“YENİLENEBİLİR ENERJİ TALEBİ KÜRESEL OLARAK YAYILIYOR”

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, savaş öncesinde yenilenebilir enerjiye yönelik güçlü bir talep bulunduğunu, son dönemde bu eğilimin özellikle Uzak Doğu’da hızlandığını belirtti.

Ergezen, Çin’in enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye yönelik uzun süredir yatırım yaptığını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

Çin şu anda dünyanın en büyük nükleer enerji kapasitesini, yatırımlarını yapıyor. Bu anlamda önemli. Nükleer enerji tarafında en yakın rakibiyle çok ciddi bir mesafe açacak derecede yatırımları var. Bu durum yenilenebilir enerji tarafında da söz konusu. Bu bilinç Çin tarafında vardı. Bunun şimdi dünya geneline yayıldığını görüyoruz. Avrupa tarafında zaten sürdürülebilirlik kapsamında yenilenebilir enerji talebinin ciddi şekilde arttığını görmüştük. Bunlardan kaynaklı zaten bakır talebinin ciddi anlamda arttığını görüyorduk. Gümüş talebinin de arttığını görüyorduk. Bu savaşla birlikte bunun etkisi daha da artacaktır diye düşünüyorum.

Ergezen ayrıca, yenilenebilir enerji talebinin gelişmekte olan ülkelere de yayılacağını ifade etti.

ENERJİ TALEBİ VE STRATEJİK YATIRIMLAR ARTIYOR

Uzman değerlendirmelerine göre Batı Asya ülkelerinde güneş enerjisi, rüzgar türbinleri ve yenilenebilir enerji santrallerine yönelik yatırımların artması bekleniyor. Yapay zeka teknolojilerinin enerji tüketimini artırması da yeni yatırım alanlarını genişletiyor.

Fiziksel emtia talebinin yükseldiği bir döneme girildiği belirtilirken, enerji güvenliği ve tedarik zinciri çeşitlendirme politikalarının daha fazla önem kazanacağı ifade ediliyor.

BAKIR VE GÜMÜŞ FİYATLARI DESTEKLENEBİLİR

Uzmanlara göre yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artış, bakır ve gümüş fiyatlarını orta ve uzun vadede destekleyebilir. Enerji dönüşüm sürecinin hızlanmasıyla birlikte bu metallerin stratejik önemi de artıyor.