Petrol Ortadoğu'da savaş gerginliğiyle yükselişini sürdürüyor: Benzine dev zam yolda! 20 Ekim 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Yayınlanma: 20.10.2023 - 09:17

Güncelleme: 20.10.2023 - 09:37

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarıyla birlikte piyasalarda petrol tedarikine ilişkin oluşan endişelerle aniden yükselen petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 93,36 dolardan işlem görüyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM VAR MI?

Petrol fiyatındaki bu artış sonucu gözler Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına çevrildi.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 21 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 48 kuruşluk zam bekleniyor.

Öte yandan en son litre fiyatına 2 lira 23 kuruş zam gelen motorinde zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 39.56

Benzinin litresi 33.71

Ankara

Motorin litresi 40.2

Benzinin litresi 34.36

İzmir

Motorin litresi 40.38

Benzinin litresi 34.47

LPG'nin litresi ise 18.89 liraya satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.