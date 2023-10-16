İsrail-Filistin çatışması petrol fiyatlarına yansıdı: Motorine dev zam yolda! 16 Ekim 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Yayınlanma: 16.10.2023 - 09:25

Güncelleme: 16.10.2023 - 09:25

İsrail-Filistin çatışması sonrası piyasalarda petrol tedarikine ilişkin oluşan endişelerle aniden yükselen petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 89,98 dolardan işlem görüyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM VAR MI?

Petrol fiyatındaki bu artış sonucu gözler Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına çevrildi.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2 lira 23 kuruş zam bekleniyor.

Bu zamla birlikte araçların çoğunda bulunan 45 litrelik depo artık 100 lira daha pahalıya doluyor olacak.

Öte yandan benzinde herhangi bir fiyat değişimi beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 37.33

Benzinin litresi 33.59

Ankara

Motorin litresi 37.97

Benzinin litresi 34.27

İzmir

Motorin litresi 38.15

Benzinin litresi 34.38

LPG'nin litresi ise 18.89 liraya satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.