Petrol piyasasında Trump fırtınası: 'Ateşkes yaşam desteğine bağlı'

Brent petrol fiyatları, Batı Asya’daki gerilimin yatışacağına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla yüzde 3’ün üzerinde yükseldi.

Dünü 104,21 dolardan kapatan Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 15.47 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,51 artarak 107,87 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da yüzde 3,57 yükselişle 101,57 dolardan işlem gördü.

TRUMP’TAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ateşkese ilişkin değerlendirmeleri etkili oldu.

Trump, İran ile ateşkesin "yaşam desteğine bağlı şekilde sürdüğünü" ifade ederek, Batı Asya’da tansiyonun düşeceğine yönelik beklentilerin zayıflamasına yol açtı.

ABD Başkanı, dün yaptığı açıklamada İran’ın ilettiği son öneriyi "aptalca" olarak değerlendirirken, "Şu anda (ateşkesin) en zayıf anında olduğunu söyleyebilirim. Yaşam desteğine bağlı durumda" dedi.

Trump ayrıca, ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçişini sağlamak amacıyla başlatılan ve kısa süre sonra askıya alınan Özgürlük Projesi operasyonunun yeniden devreye alınabileceğini belirtti.

BATI ASYA GERİLİMİ PETROL FİYATLARINI DESTEKLİYOR

Trump’ın açıklamaları, küresel petrol rezervlerinin önemli bölümünün bulunduğu Batı Asya’da gerilimin sürebileceğine ilişkin beklentileri artırdı.

ABD ile İran arasında kalıcı ateşkes ihtimaline yönelik iyimserliğin azalması, petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketi destekleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Analistler, Batı Asya kaynaklı risklerin ABD ekonomisine etkisinin şu aşamada sınırlı olduğunu ancak gerilimin sürmesi halinde etkilerin daha belirgin hale gelebileceğini ifade ediyor.

ABD ENFLASYON VERİLERİ BEKLENİYOR

Petrol piyasalarında gözler bugün açıklanacak ABD enflasyon verilerine çevrildi.

Verilerin, ABD Merkez Bankası’nın para politikası görünümüne ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

TRUMP-Şİ GÖRÜŞMESİ PİYASALARIN ODAĞINDA

ABD Başkanı Donald Trump’ın bu hafta Çin’e yapacağı ziyaret de piyasalarda yakından takip ediliyor.

Trump’ın perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmesi beklenirken, görüşmeden çıkacak mesajların enerji piyasaları üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

BRENT PETROLDE TEKNİK SEVİYELER

Analistlere göre teknik görünümde Brent petrolde 107,95 dolar seviyesi direnç, 106,25 dolar seviyesi ise destek noktası olarak izleniyor.