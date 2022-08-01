Petrolde Çin etkisi: Brent petrol ne kadar oldu? (1 Ağustos 2022)
Petrol, zayıf Çin verilerinin talebi azaltabileceğine dair endişeleri artırmasının ardından haftaya prim kaybederek başladı.
Fiyatlardaki düşüşte, Çin ve Japonya'nın temmuz ayına ilişkin zayıf imalat verilerinin talep görünümü üzerinde baskı oluşturması etkili oldu.
Cuma günü 110,67 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 103,97 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,61 düşüşle 103,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 97,58 dolardan alıcı buldu.
Çin'de talebin azaldığına işaret eden ve 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri bugün yayımlandı. Buna göre, petrol, kömür ve metal izabe sektörlerinde devam eden daralmanın da etkisiyle Çin'de PMI temmuzda bir önceki aya göre 1,2 puan düşüşle 49'a geriledi. Ayrıca, Japonya'da imalat sanayi PMI temmuzda 0,1 puanlık sınırlı düşüşle 52,1'e geriledi.
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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+, bu haftaki toplantıda ABD'nin daha fazla arz talebine rağmen Eylül ayı için petrol arzını sabit tutmayı değerlendirecek.
Petrol piyasalarında OPEC+ toplantısından sınırlı bir üretim artışı kararı çıkabileceği ifade ediliyor.
OPEC+ geçen ayki toplantısında Temmuz ve Ağustos ayı için daha önce açıkladıkları günlük 648 bin varillik üretim artışı hedeflerini değiştirmeden uygulamayı kararlaştırmıştı.
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