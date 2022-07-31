Suudi Arabistan'da büyümeye petrol dopingi
Suudi Arabistan, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 11.8 büyüme kaydetti.
Suudi Arabistan ekonomisi artan petrol fiyatları ve bununla birlikte yükselen üretimin etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde 11 yılın en hızlı büyümesini kaydetti.
Yılın ikinci çeyreğinde artan petrol fiyatları ve petrol üretiminin katkısı önemli düzeyde oldu.
Ülkede esas istihdam kaynağı olarak bilinen petrol hariç gayrisafi yurt içi hasıla ise aynı dönemde yüzde 5.4 büyüdü. Petrol ekonomisi de yılın ikinci çeyreğinde yüzde 23.1 büyüme gösterdi.
Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed Al-Jadaan bu yıl petrol ekonomisinin yüzde 19 büyüyeceğini öngördüklerini belirtmişti.
Büyümede gerçekleşen performans istihdam verilerine de yansıdı. Suudi Arabistan vatandaşları arasında işsizlik 2008'den bu yana en düşük seviyeye geldi.
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