Petrolde Çin etkisi: Petrol gücünü koruyor
Petrol fiyatları yüksek talep beklentisiyle yukarı yönlü ivmesini koruyor.
ABD ham petrolü 119 dolar seviyesinden işlem görürken, Brent petrolde de işlemler 120 dolar civarında gerçekleşiyor.
Bloomberg HT'nin haberine göre, ABD'de yoğun araç kullanımının yaşandığı sürüş sezonu gelirken, Çin'de gevşeyen salgın önlemleri dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan ülkede talebin daha da canlanacağına ilişkin beklentileri destekledi.
ÇİN'DE SALGIN ÖNLEMLERİ GEVŞEDİ
Çin'in başkenti Pekin'de Omikron varyantı taşıyan Covid-19 vakalarının yol açtığı salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamalar, şehrin büyük bölümünde kaldırıldı.
Yerel yönetimden yapılan açıklamada, 1 Mayıs'tan bu yana yalnızca paket satış yapmalarına izin verilen restoranların yeniden açılacağı, evden çalışanların ofislerine dönebileceği belirtildi.
Açıklamada, ilk ve orta dereceli okulların aşamalı olarak yüz yüze eğitime döneceği, üniversite öğrencilerinin kampüslere giriş ve çıkışların kontrollü olması kaydıyla dönem sonu faaliyetlerini yürütmesine ve evlerine dönmesine izin verileceği ifade edildi.
Yeni düzenlemede, toplum taşıma araçlarına ve kamusal alanlara erişmek için vatandaşlardan son 48 saat yerine son 72 saatte yapılmış Kovid-19 testinin negatif sonucunu göstermelerinin zorunlu tutulduğu belirtildi.
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