Goldman Sachs’tan korkutan petrol tahmini: Fiyat artışı sürecek

07 Haziran 2022 Salı, 13:23

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Çin’in canlanan talebi ve Rus petrolündeki arz sorunları ile küresel ham petrol stoklarının yeniden inşa edilmesi gerekliliği nedeniyle petrol fiyatlarının artacağını öngördü.

Damien Courvalin ve Jeffrey Currie’in aralarında bulunduğu analistler 6 Haziran tarihli notta “Küresel stokların 2023 sonuna kadar normale dönmesi için Brent ham petrolün temmuz ayından itibaren 12 ay içinde varil başına ortalama 135 dolar olması gerekli” dedi. Bu rakam bankanın önceki tahmininden 10 dolar fazla oldu.

Petrolün varil fiyatı bu hafta başından itibaren yaklaşık 120 dolardan işlem görürken bu yılın başından bu yana yaşanan artış yüzde 50’den fazla oldu.

FİYATLAR NEDEN ARTIYOR?

Petrol fiyatlarının artmasının çeşitli nedenleri bulunuyor. Pandemi kısıtlamalarının sona ermesiyle yaşanan talep artışı ve Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımlar fiyatların artmasında etkili oldu.

Goldman Sachs raporuna göre, emtialar toparlanmaya devam ederken küresel büyümedeki yavaşlama ve Suudi Arabistan’la İran’ın aralarında bulunduğu OPEC üyelerinin üretimi artırması da piyasayı rahatlatmadı.

STOKLAR YETERSİZ

Goldman analistleri, “Negatif küresel büyüme dürtüsü, stokları cari fiyatlarla yeniden dengelemek için yetersiz kalıyor. Bu nedenle stoklarının aşırı düşük seviyelerini normalleştirmek için fiyatların daha da artması gerekiyor” dedi.

Banka, küresel stokların önceden beklenenden 75 milyon varil daha düşük olduğunu ve küresel açığın üçüncü çeyrekte ortalama günlük 400 bin varil olacağını belirtti. Rapora göre Rusya’nın üretimindeki kaybın beklenenden daha küçük olmasına rağmen, Çin’in talebindeki toparlanmanın açığa neden olması piyasayı zora soktu.

AKARYAKIT FİYATLARINA DA YANSIYOR

Petrol ürünlerinin fiyatlarındaki artış akaryakıta da yansıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artış ise enflasyonla boğuşan küresel piyasaları zor durumda bırakıyor. Akaryakıtın yükselmesi sonucu halihazırda zor durumda olan lojistik sektöründe maliyetlerin artması tüketici fiyatlarını da yukarı yönlü baskılıyor.

Petrol fiyatları, Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarının doğrudan belirlenmesinde önemli bir etken. Tamamlanmış petrol ürünleri ham petrolden rafine edildiği için, ham petrolün fiyatının artması durumunda tüm tamamlanmış ürünlerin fiyatları da artıyor.