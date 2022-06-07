Petrolde Çin etkisi: Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (7 Haziran 2022)
Çin'de salgın önlemlerinin gevşetilmesi talepte canlanma beklentilerini artırırken, Goldman Sachs'ın da petrol beklentilerini yükseltmesi petrol piyasasında yukarı yönlü fiyatlamalara yol açtı.
Petrol piyasasında fiyatlamalara dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'deki talep görünümü ve Goldman Sachs'ın yeni petrol analizi yön verdi.
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 120,12 dolardan işlem görüyor.
Dün 121,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 119,51 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,51 artışla 120,12 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 119,14 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki yükselişte, küresel piyasalardaki talep artışı ve üretimin yetersiz kalacağı endişeleri etkili oldu.
ÇİN'DE PETROL TALEBİNDE ARTIŞ BEKLENİYOR
Dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'de, Covid-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle petrol talebinde artış beklentileri güçleniyor.
FİYATLAR YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR
Dünya genelinde artan petrol talebini karşılamaya yetecek kadar üretim olmayacağı endişeleri de fiyatları yükseltmeye devam ediyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, geçen hafta üretimlerini temmuz ve ağustosta 648 bin varil artıracaklarını açıkladı.
Uzmanlar, üretimdeki artışın Rus petrolüne uygulanan ambargonun yaratacağı açığı kapatmakta etkili olamayacağını öngörüyor.
Brent petrolde teknik olarak 120,71 ile 121,90 dolar aralığının direnç, 119,52 ile 118,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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