Petrolde haftalık kazanım: Brent petrol ne kadar oldu? (28 Ekim 2022)
Piyasadaki sıkılaşma, güçlü ABD ihracatı ve zayıflayan dolar ile desteklenen petrol haftalık kazanıma yöneldi. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 94,04 dolardan işlem görüyor.
Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı ve ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de Covid-19 salgını kapsamında devam eden "sıfır vaka" uygulaması, talep endişelerini güçlendirerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.
Dün 95,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 95,04 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,05 azalarak 94,04 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,91 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki düşüşte, piyasalarda yeniden zemin kazanan zayıf talep endişeleri etkili oldu.
RESESYON ENDİŞELERİ
Çin, salgına karşı, vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.
Küresel çapta resesyon endişeleri de petrol talebi görünümünü olumsuz etkileyerek fiyatlardaki düşüşü destekliyor.
Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu günlük petrol üretiminde kasım itibarıyla 2 milyon varillik kesintiye gidecek. Avrupa Birliği de 6'ncı yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikini 5 Aralık'ta kesmeyi planlıyor. Bu durum piyasalarda arz endişelerini güçlendirirken, fiyatların aşağı yönlü seyrini de sınırlıyor.
Brent petrolde teknik olarak 94,28 ile 94,63 dolar aralığının direnç, 93,93 ile 93,58 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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