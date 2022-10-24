Son Dakika... Kocaeli'de bir petrol firması alev alev yanıyor

Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki Tüpraş rafinerisinin yanında bulunan bir petrol firmasında yangın çıktı. Alanda patlamaların olduğu öğrenildi.

İHA
24 Ekim 2022 Pazartesi, 16:41
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Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki Tüpraş rafinerisinin yanında bulunan bir petrol firmasında yangın çıktı.

Alevler 20 metreye kadar yükseldi

. Alanda patlamalar yaşanırken, çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. 

 


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