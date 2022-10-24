Son Dakika... Kocaeli'de bir petrol firması alev alev yanıyor
Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki Tüpraş rafinerisinin yanında bulunan bir petrol firmasında yangın çıktı. Alanda patlamaların olduğu öğrenildi.
Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki Tüpraş rafinerisinin yanında bulunan bir petrol firmasında yangın çıktı.
Alevler 20 metreye kadar yükseldi
. Alanda patlamalar yaşanırken, çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.
Video Haberler
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
En Çok Okunan Haberler
-
- Selahattin Demirtaş'tan sert yanıt
- Urfa'ya Nebati operasyonu
- Adana Demirspor yara aldı!
- Seçim öncesi referandum tuzağı
- Eşi yaşamını yitiren kadınlara konut yardımı
- Destek istedi; umduğunu bulamadı
- İşte AKP'nin İstanbul'daki oy oranı
- Barış Pehlivan'dan sert yanıt
- İstanbul Barosu'na ilk kadın başkan
- 3 katlı özel üniversite binası çöktü