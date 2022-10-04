Petrolde OPEC beklentisi: Brent petrol ne kadar oldu (4 ekim 2022)
Petrol piyasası OPEC+ koalisyonu yarın yapılacak toplantıya odaklanırken haftanın ikinci gününde fiyatlarda yatay bir seyir izleniyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 89,40 dolardan işlem görüyor.
Fiyatlardaki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun çarşamba günü yapacağı toplantıda arzda kesinti yapacağı beklentisi etkili oldu.
Dün 89,78 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,86 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,60 artarak 89,40 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,05 dolardan alıcı buldu.
KESİNTİ BEKLENİYOR
Yatırımcılar, OPEC+ grubunun, 2020'den bu yana ilk defa yüz yüze gerçekleştireceği toplantıda fiyatları desteklemek için günlük 1 milyon varilin üzerinde üretim kesintisine gidebileceğini tahmin ediyor.
Grup, son toplantısında ekim ayı için günlük 100 bin varillik üretim kesintisi kararlaştırmıştı.
Öte yandan, uzmanlar resesyon beklentileri, küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ortaya çıkan belirsizlikler ve dolar endeksindeki yükselişin fiyatlardaki mevcut dalgalanmaları sürdüreceğini tahmin ediyor.
UZUN SÜRELİ DURGUNLUK RİSKİ
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), dün yayımladığı raporda, gelişmiş ülkelerdeki merkez bankalarının faizleri artırmaya devam etmesinin küresel ekonomiyi resesyona ve ardından uzun süreli durgunluğa itme riski taşıdığını bildirdi.
UNCTAD'ın raporunun ardından Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva da ABD Merkez Bankasını (Fed) politikalarında son derece ihtiyatlı olmaya ve dünyanın geri kalanı üzerindeki etkisine karşı dikkatli olmaya çağırdı.
Brent petrolde teknik olarak 89,48 ile 89,56 dolar aralığının direnç, 89,26 ile 89,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Video Haberler
- Görenler bir daha bakıyor
- 3 yıllık biyolojik mücadele sonuç verdi
- 131 yıllık bıçakçılık mesleğini sürdürüyor
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Savatra'da, 160 metrekarelik mozaik de gün yüzüne çıkar
- Selde ıslanan resmi evraklar tek tek kurutuluyor
- ''Herkes şaşırdı''
- Çobanın drone ile imtihanı
- “Meme kanseri tarama başvuruları yüzde 10 azaldı”
- Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı uyarısı
En Çok Okunan Haberler
-
- Otomobil fiyatlarına da zam: İşte zamlı liste
- Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi
- 53 yıllık partisinden ayrıldı, Zafer Partisi’ne geçti
- Onur Şener cinayetinde yeni gelişme
- Saray’a giderken değişti
- AKP'den dikkat çeken hamle
- İSKİ açıkladı: 9 ilçede 25 saat su kesintisi
- AKP'li Çelik'ten Onur Şener açıklaması
- Onur Şener cinayetinde yeni gelişme
- Başından vurulan Cenk Çelik hakkında yeni gelişme