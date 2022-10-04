Son Dakika... Benzin ve motorine büyük zam yolda

04 Ekim 2022 Salı, 08:56

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV'nin haberine göre; 5 Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda 1,10 TL zam bekleniyor.

GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.10 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.25 liradan satılıyor.