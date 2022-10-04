Son Dakika... Benzin ve motorine büyük zam yolda
Son dakika gelişmesi... Benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda 1,10 TL zam bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
NTV'nin haberine göre; 5 Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda 1,10 TL zam bekleniyor.
GÜNCEL FİYATLAR
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.10 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19.25 liradan satılıyor.
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