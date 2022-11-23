Petrolde toparlanma 2023’ün ikinci yarısına kaldı

23 Kasım 2022 Çarşamba, 07:00

Çin'de koronavirüs vakalarının rekor seviyelere yaklaşmasının ardından analistler, ülkenin yıl sonu petrol talebine yönelik tahminlerini düşürüyor.

Çin'de yeni vakaların keskin tırmanışı, hükümeti hareket kısıtlamaları uygulamaya zorlayarak dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısında talebin toparlamasını geciktiriyor.

Beijing'in son zamanlarda kısıtlamaları hafifletmeye yönelik adımlar atmasına rağmen analistler Çin'in açılma sürecinde iki adım ileri, bir adım geri gittiğini düşünüyor.

Dünyanın en büyük ikinci ham petrol tüketicisi Çin'de talebin Mart 2023'ten önce toparlamasına ihtimal verilmezken bu durumun, küresel petrol fiyatlarının kazanımlarını da kısıtlaması bekleniyor.

"DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE DÜŞÜRÜYORUZ"

Goldman Sachs analistlerinin notunda, "Çin petrol talebine yönelik beklentilerimizi temkinli olarak, 2022'nin dördüncü çeyreği için günlük 1.2 milyon varil düşürüyoruz. 2023'ün ikinci yarısında Çin'in de yeniden açılacağına güven yüksek seyrediyor" ifadeleri yer aldı.

Çin, "sıfır Covid" politikasını iki buçuk yıl boyunca sıkı sıkıya uyguladıktan sonra 11 Kasım'da bazı kısıtlamaları kaldıracağını açıklayarak petrol talebinin toparlayacağı beklentilerini artırmıştı.

Ancak, günlük yeni vaka sayılarının 28,000'in üzerinde rekor seviyelere yaklaşmasıyla Beijing yeniden milyonlarca kişiyi tecrit uygulamasına aldı.

Çin'deki yeni kısıtlamaların açıklanmasından beri vadeli petrol kontratları varil başına neredeyse 10 dolar düştü.