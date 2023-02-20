Petrolde yaptırım tedirginliği: Güncel benzin ve motorin fiyatları (20 Şubat 2023)
Petrol fiyatları geçen hafta yaşadığı gerilemenin ardından yeni haftaya yükselişle girdi. Piyasalarda Fed cephesinden gelen mesajlar, Çin'deki talep görünümü izlendi. Rusya'ya yeni yaptırımlar hazırlandığı yönündeki haber akışı da fiyatlamalarda öne çıktı. 20 Şubat 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Petrol, Fed'den gelen şahin sinyallerle birlikte Çin'deki talep görünümünün sıfır-Covid politikasının sona ermesinin ardından ivme kazandığına ilişkin beklentilerin etkisiyle yeni haftaya artıda girdi.
Cuma günü 84,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,87 artarak 83,72 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,17 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki artışta, Çin'de ekonomik aktivitenin artmasıyla ülkede petrol talebinin toparlanacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesi etkili oldu. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı, geçen ay Covid-19'a ilişkin katı politikasını sonlandırma kararı almıştı. Ülkede uluslararası seyahat yasağının da kalkmasıyla ekonomik toparlanmanın hızlanacağı öngörülüyor.
Uzmanlar, Çin'de ulaşımda yakıt talebinin artması ve yeni rafinerilerin devreye girmesiyle ülkenin petrol ithalatının 2023'te tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını öngörüyor.
PETROL ARZI FİYATLARIN YUKARI YÖNLÜ HAREKETİNİ DESTEKLİYOR
Küresel piyasalarda petrol arzında düşüş yaşanacağına yönelik veriler de fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve büyük petrol üretici diğer ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubu, 2023'ün sonuna kadar petrol üretim hedeflerini günde 2 milyon varil düşürme kararı almıştı. Rusya'nın ise mart ayında petrol üretimini günde 500 bin varil düşürmesi bekleniyor.
Piyasalar bu hafta ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin açıklayacağı ticari ham petrol stokları verisine odaklandı.
Brent petrolde teknik olarak 83,84 ile 84,20 dolar aralığının direnç, 83,48 ile 83,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul
Motorin litresi 21.58
Benzinin litresi 20.94
Ankara
Motorin litresi 23.41
Benzinin litresi 21.24
İzmir
Motorin litresi 21.62
Benzinin litresi 21.17
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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