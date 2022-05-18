Petroldeki yükseliş cari açığın devamına sebep olabilir
Petrol 110 dolar üzerinde kalmaya devam ederek Türkiye için cari açığın devamı sinyali veriyor.
Petrolde ABD akaryakıt piyasasındaki sıkılaşma sinyalleri fiyatlamalar üzerinde temel unsurlardan biri oldu. ABD ham petrolü 113 doların üzerini gördü.
Avrasyayatırım.com'un haberine göre, ABD ham petrolü 113 doların üzerini görürken, Brent petrol de 112 dolara geldi. Amerikan Petrol Enstitüsü'nün verilerine göre, ülkede geçen hafta benzin stokları 5 milyon varili aşan düşüş kaydetti.
Çin'de salgının seyrinin dikkatle izlendiği Şanghay'da karantina bölgeleri dışındaki alanlarda sıfır vaka devam ediyor. Bu gelişme, şehirde 1 Haziran'da normalleşme olacağına ilişkin beklentileri de destekliyor.
"ABD'Lİ VE AVRUPALI ŞİRKETLER VENEZUELA'YA DÖNECEK"
Amerikalı ve Avrupalı petrol şirketlerinin Venezuela'daki faaliyetlerine yeniden başlayacağı belirtildi.
Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bolivarcı Venezuela hükümeti, ABD'nin, Avrupalı ve ABD'li petrol şirketlerine Venezuela'daki operasyonlarını müzakere etmek ve yeniden başlama yetkisi verdiğine yönelik haberleri doğruladı ve onayladı." ifadesini kullandı.
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