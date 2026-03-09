Petrolün yükselişi dolar/TL'yi nasıl etkiledi? 9 Mart Pazartesi döviz kurlarında son durum!

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 44,0680 seviyesinden tamamladı.

Yeni haftanın ilk işlem gününde ise dolar/TL saat 09.50 itibarıyla yatay bir seyir izleyerek 44,0850 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,3 düşüşle 50,9890’dan, sterlin/TL ise önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 58,7910 seviyesinden satılıyor.

Küresel piyasalarda dolar endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle 99,3 seviyesinde bulunuyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER PİYASALARI DALGALANDIRIYOR

Batı Asya’daki jeopolitik gerilimin uzun sürebileceğine yönelik beklentiler ve bu risklerin enerji fiyatlarını yukarı yönlü etkilemesi, varlık fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açtı.

Saldırıların ardından İran’ın Hürmüz Boğazı’na yönelik tehdit içeren açıklamaları, küresel enerji arzı açısından kritik öneme sahip boğazdaki sevkiyatları kesintiye uğrattı. Bu gelişme petrol fiyatlarında arz endişeleriyle sert yükselişlere neden olurken, küresel enflasyon risklerini de artırdı.

ENFLASYON ENDİŞESİ MERKEZ BANKALARINI ETKİLEYEBİLİR

Petrol fiyatlarındaki yükselişin dünya genelinde maliyet kaynaklı enflasyon baskılarını güçlendirebileceğine yönelik endişeler, merkez bankalarının para politikalarında daha temkinli adımlar atabileceği beklentisini öne çıkarıyor.

Çatışmaların Batı Asya’daki diğer ülkelere yayılma ihtimali ise küresel ekonomide stagflasyon risklerinin gündeme gelebileceğine işaret ediyor.

PİYASALAR VERİ VE HABER AKIŞINI İZLİYOR

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtiyor. Küresel piyasalarda ise jeopolitik gelişmeler ve Batı Asya’dan gelecek haber akışının yakından takip edildiği ifade ediliyor.

Öte yandan yurtdışında Almanya’da açıklanacak sanayi üretimi verisinin de piyasalar açısından önemli başlıklar arasında yer aldığı belirtiliyor.