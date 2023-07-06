Peugeot 208 yeni görünüm kazandı

Yayınlanma: 06.07.2023 - 17:14

Güncelleme: 06.07.2023 - 17:16

Peugeot açıklamasına göre, 2022 yılında Avrupa’nın en çok satılan otomobili olan Peugeot 208, tamamen yeni bir boyut kazanıyor.

2019 yılı sonundaki lansmanından günümüze dünya genelinde yaklaşık 1 milyon adet üretilerek büyük bir başarıya imza atan Peugeot 208, 2021 ve 2022 yıllarında tüm Avrupa’nın ve Fransa’nın tüm segmentlerde en çok satılan otomobili de oldu.

AVRUPA'NIN EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİ

Bu başarının en büyük oranı E-208’den geldi. Peugeot E-208, 2022 yılında B Segmenti’nde Avrupa’nın en çok satılan elektrikli otomobili oldu.

Otomobil geçen sene Fransa’da tüm segmentlerde en çok satılan elektrikli otomobil de oldu.

Yeni Peugeot E-208’in Avrupa satışları Kasım 2023’te başlayacak.

PEUGEOT 208 MOTOR SEÇENEKLERİ

Allure, Active, GT olmak üzere üç donanım seviyesinde üretilecek olan yeni Peugeot 208, 400 km menzil sunan yeni 115 kW/156 HP’lik tamamen elektrikli E-208’e ek olarak, yeni HYBRID 100 ve HYBRID 136 dahil olmak üzere 5 farklı güç-aktarma sistemiyle tercih edilebilecek.

Yeni Peugeot E-208’in bataryası 8 yıl veya 160 bin km garanti ile yollara çıkıyor. Yeni Peugeot E-208 yine aynı dış boyutları korumaya devam ediyor. 4.055 mm uzunluğa, 1.745 mm genişliğe ve 1.430 mm yüksekliğe sahip otomobilin 309 litrelik bagaj hacmi bulunuyor.

PEUGEOT 208 RENK SEÇENEKLERİ

Yeni E-208, lansman rengi yeni Agueda Sarısı ile dikkat çekiyor. Bir diğer yeni renk ise Selenyum Gri. Yeni 208; Agueda Sarısı, Selenyum Gri, Tekno Gri, İnci Siyah, Sedef Beyaz, Elixir Kırmızı ve Vertigo Mavi olmak üzere yedi gövde rengine sahip olacak.

Yeni 208 versiyonları, seçilen renkten bağımsız olarak parlak siyah dikiz aynalarına sahip. Ayrıca GT versiyonu standart olarak parlak siyah çamurluk kaplamaları ve bir opsiyon olarak siyah tavanla donatılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Ürün Müdürü Jerome Micheron şöyle konuştu:

''Amacımız, Avrupa B segmenti satışlarında zirvede kalmak için bu modelin ruhunu koruyarak 208’in tasarımını ve performansını bir üst seviyeye taşımaktı. Yeni 208 her zamankinden daha fazla 208, daha fazla kedi duruşu, sürmesi daha eğlenceli, daha teknolojik. Her açıdan daha da karşı konulamaz. Ayrıca 400 km menzile sahip yeni elektromotoru ve yeni HYBRID 100 ve HYBRID 136 versiyonları ile daha da elektrikli.''