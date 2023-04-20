Peugeot 9X8 Milano Tasarım Haftası'nda sergilendi
Peugeot 9X8 Hypercar'ın sanatçı J. Demsky ile işbirliği sonucunda ortaya çıkan yeni görsel tasarım, Milano Tasarım Haftası'nda ilk kez tanıtıldı.
Peugeot, Milano Tasarım Haftası boyunca, sanatçı J. Demsky ile olan işbirliğinin ilk örneği kabul edilen Peugeot 9X8 Hypercar'ın yeni görsel tasarımını sergiliyor. Bu etkinlik için özel olarak tasarlanan, sanat ve teknolojiyi bir araya getiren özel görsel şölen, hem J. Demsky'nin benzersiz grafik tasarımını hem de Peugeot 9X8'in yeni dış görünümünü gözler önüne seren sürükleyici bir evrenin deneyimlenmesini sağlıyor.
Yeni dış görünümün tanıtımına Peugeot Tasarım Direktörü Matthias Hossann, Peugeot Pazarlama ve İletişim Direktörü Phil York ve Peugeot TotalEnergies Takım Pilotu Gustavo Menezes katıldı. Peugeot 9X8 Hypercar, 23 Nisan'a kadar Milano Tasarım Haftası'nda sergilenecek.
J. Demsky, 9X8'in yeni görünümünü hayal ederken, verimlilik ve teknoloji açısından Peugeot'nun en iyi özelliklerini araca uygulayarak 'Art Cars' geleneğine bir örnek çıkardı. İspanyol sanatçı J. Demsky, pilotların tulumları ve kaskları için de görsel bir tasarım uyguladı.
LE MANS'TA YER ALACAK
Peugeot, yetenekli sanatçılarla ortaklık stratejisini sürdürüyor. Peugeot 9X8'in grafik tasarımı yılın ikinci işbirliği ve 'Dünya tasarımlarla daha iyi' mottosunu yansıtıyor. Yeni giydirmenin görsel tasarımı, bu yıl 100'üncü yılını kutlayacak olan efsanevi Le Mans 24 Saat yarışında yer alacak. Böylece Peugeot 9X8, 1992 ve 1993'te Le Mans zaferini kazanan 905 ile 2009'da başarıya ulaşan 908'in izinden gidecek. Bu dört tekerlekten çekişli hypercar, Peugeot'nun hibrit bilgi birikimini motor sporları dünyasına taşıyacak.
Peugeot TotalEnergies Takımı, Temmuz 2022'den bu yana FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’na (WEC) iki adet 9X8 ile katılıyor. Peugeot, ilk tam sezonu olan 2023'te podyum hedefliyor.
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