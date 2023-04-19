Lexus, yeni LM modelini dünya prömiyeriyle tanıttı

Yayınlanma: 19.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 19.04.2023 - 07:00

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lexus'un Avrupa'daki ürün gamını genişletecek olan yeni LM, marka adına tamamen yeni bir segmentte yer alarak büyük bir fark yaratacak. Yeni LM modeli, eylülden itibaren Türkiye'de de satışa sunulacak.

LUXURY MOVER

Üst düzey lüks bir limuzin hissiyatını geniş bir minivanda yaşatma idealiyle hayata geçen yeni LM; yeni NX, RX ve tam elektrikli RZ SUV’larının ardından Lexus'un yeni dönemini temsil eden dördüncü model oldu. 'Luxury Mover'ın kısaltması olan LM'in ismindeki L harfi, LS sedan, LC coupe/convertible ve doğu Avrupa pazarında sunulan LX SUV gibi LM’in de bir Lexus amiral gemisi modeli olduğunu vurguluyor.

Lexus, yeni LM modeliyle birlikte markanın Omotenashi misafirperverlik felsefesini ileri seviyeye taşıdı. LM'nin tüm ayrıntıları, araç içerisindekilerin her an kendilerini tamamen evinde gibi hissedecekleri şekilde geliştirildi.

Konfor ve lüks odaklı olarak tasarlanan yeni LM, farklı müşterilerin yaşam tarzına ve ihtiyaçlarına göre geniş bir ürün yelpazesiyle sunulacak. En başından itibaren lüks yolcu taşıma aracı olarak üretilen LM, 4 ve 7 koltuklu versiyonlarla tercih edilebilecek. 7 koltuklu modelde orta sıradaki VIP koltuklar hacim ve erişilebilirlik açısından ön planda tutuldu. Ek olarak üçüncü sıra koltuklar, daha fazla yük alanı gerektiğinde ayrı ayrı açılıp/kapanabiliyor.

4 VE 7 KİŞİLİK TERCİH EDİLEBİLİYOR

4 koltuklu model, çok fonksiyonlu 2 arka koltukla beraber dikkati çekiyor. Bu arka koltuklarda her yolculuğu son derece konforlu ve keyifli hale getiren çok sayıda özellik yer alıyor. Bunlar arasında 48 inçlik geniş ekranın yanı sıra karartılabilen cam panel barındıran ön-arka kabin arasında bir bölme bulunuyor. Bu ekran isteğe göre tam ekran olarak veya farklı yolcu tercihlerini karşılamak için sağ/sol ayrı ekranlar olarak kullanılabiliyor.

Kullanıcılar, içeriği doğrudan akıllı telefonlarından veya tabletlerinden ekrana yansıtabiliyor. Aynı zamanda iki HDMI bağlantı noktası aracılığıyla da ekrana bağlanmak mümkün oluyor. Sistem online iş toplantıları için de kullanılabiliyor. 7 koltuklu modelde ön konsoldan bağımsız olarak çalıştırılabilen 14 inçlik arka multimedya ekranı da yer alıyor.

Özel olarak geliştirilen Mark Levinson 3D Surround Sound Ses Sistemi 4 koltuklu modelde 23 hoparlör ve 7 koltuklu modelde 21 hoparlör bulunuyor.

Yeni LM modelinde sessizlik de önceliklerden biriydi ve bunun için geliştirilmiş bir ses izolasyonu kullanıldı. Ayrıca gürültüyü azaltan jantlar ve lastiklerin yanı sıra kabinde düşük frekanslı gürültüleri azaltan Aktif Gürültü Kontrolü de yer alıyor.

ZARİF TASARIM

LM’in uzunluğu 5,130 mm, genişliği 1,890 mm ve yüksekliği 1,945 mm oldu.

Aracın sürücü kokpiti, tüm diğer yeni Lexus modelleriyle aynı ayrıntılara dikkat edilerek Omotenashi felsefesine uygun olarak tasarlandı. Tüm kontroller, göstergeler ve bilgi ekranları Tazuna konseptine göre konumlandırıldı. Bu sayede sürücünün sadece çok küçük el ve göz hareketleri yapması yeterli oluyor ve tamamen yola odaklanabiliyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Verilen bilgiye göre, LM'in Avrupa’da LM 350h ismiyle Lexus’un 2.5 litrelik kendi kendini şarj eden hibrit güç ünitesi bulunuyor. Toplam gücü 245 HP olan LM 350h, 239 Nm tork üretiyor.

Standart olarak E-Four elektronik 4 çeker sistemine sahip olan LM 350h, daha iyi yol tutuş ve arka koltuk konforunu artırmak adına torku otomatik olarak dengeliyor. Sürüş şartlarına göre tork önden arkaya 100:0’dan 20:80 oranına kadar ayarlanabiliyor.

GELİŞMİŞ DONANIM

Bununla birlikte LM, yeni NX, RX ve RZ modellerinde de yer alan son nesil Lexus Safety System + aktif güvenlik ve sürücü asistanları sistemleriyle donatıldı. Bu güvenlik paketi daha geniş ölçekte kaza senaryolarını algılayabiliyor. Kazalardan kaçınmaya veya etkisini azaltmaya yardımcı olacak şekilde gerektiğinde uyarı veriyor, yönlendirme, frenleme ve çekiş gücü desteği sağlıyor.

Ayrıca, LM'in Acil Direksiyon Yönlendirme Desteği ve Adaptif Hız Sabitleyici içeren Çarpışma Önleyici Sistem ile birlikte, daha yavaş şehir trafiğinde daha güvenli sürüş için Proaktif Sürüş Asistanı bulunuyor. Sürücü Monitörü, sürekli olarak sürücünün durumunu takip ederek, tepki verilmediği durumlarda aracı yavaşlatabiliyor veya durdurabiliyor. Arka kayar kapılar dahil olmak üzere kapılarda Lexus'un e-latch elektronik kapı açma sistemi yer alıyor. Güvenli Çıkış Asistanı ile birlikte çalışan sistem, arkadan gelen trafiği algılayarak kapının açılmasıyla yaşanan kazaların önüne geçiyor.