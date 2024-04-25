Pfizer ve BioNTech'e dava açıldı!

Yayınlanma: 25.04.2024 - 17:30

Güncelleme: 25.04.2024 - 17:30

GlaxoSmithKline (GLAX.NS), Perşembe günü Delaware federal mahkemesinde Pfizer (PFE.N) ve BioNTech (22UAy.DE) , şirketlerini hisse rekortmeni yapan COVID-19 aşılarındaki mRNA teknolojisiyle ilgili olarak GSK patentlerini ihlal ettiği iddiasıyla davacı oldu.

GSK davada, Pfizer ve BioNTech'in “Comirnaty” aşılarının, şirketin COVID-19 salgınının patlak vermesinden “on yıldan fazla bir süre önce” geliştirilen mRNA aşısı inovasyonlarının patent haklarını ihlal ettiğini söyledi.

Pfizer sözcüsü yaptığı açıklamada şirketin “Comirnaty ile ilgili fikri mülkiyet haklarına güvendiğini” ve GSK'nın iddialarına karşı “güçlü bir savunma hazırlama” niyetinde olduğunu söyledi. BioNTech ve GSK temsilcileri davayla ilgili olarak henüz yorum yapmadılar.

Dava, 2022 yılında Moderna tarafından Pfizer'e karşı açılan bir dava da dahil olmak üzere, mRNA aşılarının patentiyle ilgili olarak açılan davaların arasına ekleniyor.

Pfizer geçen yıl Comirnaty satışlarından 1,5 trilyon TL kazanırken Moderna şirketi, Spikevax aşısından 218 milyar TL gelir elde etti. Her iki aşının satışları, 2022'ye göre önemli ölçüde azaldı.

GSK, geçen yıl da Pfizer'in solunum sinsityal virüsü (RSV) aşısı olan “Abrysvo” içinde kullanılan teknoloji nedeniyle Pfizer'e patent ihlali davası açmıştı. Pfizer bu davada GSK'nın iddialarını reddetti.