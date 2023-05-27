Philip Lane: 'Enflasyonda belirsizlik hâlâ yüksek'

Yayınlanma: 27.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 27.05.2023 - 07:00

AMB Başekonomisti Philip Lane, Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde düzenlenen bir panelde yaptığı konuşmada, AMB’nin enflasyonla mücadelesinin kritik bir dönemece yaklaştığını ancak daha yapılacak işlerin olduğunu söyledi.

Lane, mal ve gıda fiyatlarında hâlâ ivme olduğunu belirterek, belirsizliğin "oldukça yüksek" olmaya devam ettiğini vurguladı. Enerji fiyatlarındaki aşağı yönlü gidişatın enflasyondaki düşüşü destekleyeceğini düşündüklerini vurgulayan Lane, "Kritik eşiği geçmeyi bekliyoruz, ancak henüz o eşiğe ulaştığımızı söyleyemem” dedi.

Cuma günü aynı panelde konuşma yapan AMB Yönetim Kurulu Üyesi Boris Vujcic ise, fiyat artışının yapışkan hale geldiğini belirtti. Enflasyonda yukarı yönlü ivmenin hâlâ devam ettiğini söyleyen Vujcic, yetkililerin enflasyon oranında yüzde 2’lik hedefi önümüzdeki iki yıl içinde yakalayacağı konusunda ısrarlı olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot perşembe günü yaptığı açıklamada, borçlanma maliyetlerinin zirveye ulaştıktan sonra "önemli" bir süre daha orada kalması gerektiğini söylemişti.

Birçok ekonomist, AMB’nin parasal sıkılaşmayı haziran ve temmuz aylarında tamamlanmasını beklerken, diğer bir kısım ise AMB’nin faizi iki kez daha çeyrek puan artırmasının ardından artışına devam etmesi gerekebileceğini öne sürüyor.