Pınar Süt'ten 'satış' iddialarına açıklama geldi

19.05.2026 09:22:00
Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş., son günlerde gündeme gelen satış ve satın alma iddialarını yalanladı. Şirketten KAP'a açıklama geldi.
Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş. (PNSUT), son günlerde gündeme gelen satın alma iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Şirket, çeşitli medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında yer alan “satış” yönündeki haber ve söylentilerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

KAP'A AÇIKLAMA

KAP'A AÇIKLAMA

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde muhtelif medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında, Şirketimizin bazı kuruluşlar tarafından satın alınacağı yönündeki iddia ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Şirketimizin, mevcut aşamada stratejik ortaklık, hisse devri veya benzeri bir işlem kapsamında herhangi bir kurum ya da kuruluş ile sürdürdüğü bir görüşme olmadığı gibi, bu doğrultuda alınmış bir Yönetim Kurulu kararı da bulunmamaktadır."

