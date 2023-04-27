Pırlantada tüketici kararsız
Pırlantalı mücevher alımında karar verme düşünme süresi bir aydan üç aya çıktı. Karar vermede en belirleyici faktör fiyat. Pırlanta almayı düşünenler internetten fiyat karşılaştırması ve kampanyalara mutlaka bakıyor.
D Diamond Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, “İnsanların pırlanta alma sürecinin uzamasını ana nedeni fiyatlar. İnsanlar önce fiyata bakıyor” dedi. Türkiye’de halen kadınların yaklaşık yüzde 15’inde pırlanta bulunduğunu anlatan Emil Güzeliş, en çok “0.21” karat tek taş alındığını ifade etti.
Ayrıca Türkiye’de pırlantanın Avrupa’ya göre yüzde 20-25 daha ucuz, olduğunu belirten Güzeliş, bu nedenle turist satışlarının da arttığını dile getirdi. Zen Pırlanta ve Blu Diamond markalarının da sahibi olan Güzeliş, “Halen Zen 140, Blu Diamond 160 mağaza oldu. D Diamond için ilk hedefimiz 200 mağazaya ulaşmak” dedi.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın dünkü rahatsızlığına Altaylı'dan yorum
- İşte TÜGVA ifşaları
- Yurttaşlar borçlarını ödemek için böbreklerini satıyor!
- Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı
- Seçime 18 gün kaldı... Son 4 ankette dikkat çeken sonuç
- Planı deşifre etti
- AFAD kolileri seçim aracında
- 'Bir hikâyenin bitişine tanık olacağız'
- Kurtulmuş'tan Erdoğan'ın sağlık durumuna dair açıklama!
- Seyfettin Gürsel'den 'para politikası' eleştirisi