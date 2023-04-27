Pırlantada tüketici kararsız

Yayınlanma: 27.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.04.2023 - 03:00

D Diamond Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, “İnsanların pırlanta alma sürecinin uzamasını ana nedeni fiyatlar. İnsanlar önce fiyata bakıyor” dedi. Türkiye’de halen kadınların yaklaşık yüzde 15’inde pırlanta bulunduğunu anlatan Emil Güzeliş, en çok “0.21” karat tek taş alındığını ifade etti.

Ayrıca Türkiye’de pırlantanın Avrupa’ya göre yüzde 20-25 daha ucuz, olduğunu belirten Güzeliş, bu nedenle turist satışlarının da arttığını dile getirdi. Zen Pırlanta ve Blu Diamond markalarının da sahibi olan Güzeliş, “Halen Zen 140, Blu Diamond 160 mağaza oldu. D Diamond için ilk hedefimiz 200 mağazaya ulaşmak” dedi.