Piyasa ECB'den son bir faiz artışı bekliyor
Euro bölgesinde enflasyon göstergeleri daha ılımlı bir hale gelirken, ekonomistler bankadan eylülde son bir kez daha faizleri artırmasını bekliyor.
Ekonomistler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) önümüzdeki ay faiz oranlarında son bir artış daha yapacağını öngörmeye devam ediyor.
Bloomberg tarafından yapılan ankete göre mevduat faizi Eylül ayında yüzde 3,75'ten yüzde 4'e yükseltilecek. Aynı zamanda, ankete katılanlar AMB'nin borçlanma maliyetlerini daha önce düşündüklerinden bir ay önce, Mart ayında düşürmeye başlayacağını düşünüyor.
AMB Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin 13-14 Eylül'deki toplantısında artış ya da pas kararı çıkabileceği sinyalini vermişti.
Bloomberg'in anketi AMB'nin son toplantısından bu yana dikkatle izlediği bir ölçüt olan çekirdek enflasyonun muhtemelen zirveye ulaştığı yönündeki beklentiyi temel aldı. Tüketiciler arasında yapılan ayrı bir anket de, 20 ülkeli Euro bölgesinde fiyat artışı beklentilerinin daha da düştüğünü, ancak yüzde 2'lik hedefin üzerinde kaldığını ortaya koymuştu.
Bloomberg anketine katılan ekonomistler, 2023 yılı enflasyonu ile bu yıl ve gelecek yıl çekirdek enflasyon tahminlerini artırdı.
Fiyat artışlarını ölçen bir piyasa ölçütü de rekor seviyeleri test ediyor. Para piyasaları şu anda ECB'nin önümüzdeki ay 25 baz puanlık bir artış yapma ihtimalini yüzde 70 olarak fiyatlıyor.
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