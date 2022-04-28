AKP'li İbrahim Aydemir Gezi'yi hedef aldı: 'Gezi'de dolar 1,70 TL'den 2,40 TL'ye çıktı, bu ihanet değil midir?'

28 Nisan 2022 Perşembe, 09:40

AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, mecliste yaptığı basın toplantısında Gezi Parkı gösterilerini hedef aldı.

Akdemir, direnişin dolar kurunu, faizi ve enflasyonu etkilediğini belirterek “Bu ihanet değil midir?” dedi.

Aydemir şöyle konuştu:

“Neydi bu gezi olaylar arkadaşlar? Vatana tasarruftu. Başlarken vatan kavramıyla başladı şimdi devam ediyor. Bu milletin birliğine dirliğine yönelmeydi. Hep beraber yaşadık 2013 yılında. Ve neye mâl olduğunu sonra faturasını gördük.

Bu millettin 200 milyar dolarına mâl oldular bunlar. 3-5 ağacı bahane edip ülkenin altını üstüne getirmeye çalıştılar. Dirayetli bir lider olmasaydı ne olurdu, nereye varırdı? Bunların yaptığı pazarlıkları hatırlayın. Üçüncü köprü yapılmasın, havalimanı yapılmasın, alt geçitler olmasın…

"DOLAR 1.70 İKEN ONLARIN BU EYLEMİYLE 2.40’A ÇIKMADI MI ARKADAŞLAR?"



Yahu arkadaşlar bu vatana yüreğinde küçük bir sevgi duyan, yapılan yatırımların önüne geçer mi ya? Böyle bir talepte bulunur mu ya? Bunların vatan diye bir endişelerinin olmadığı aşikar değil mi arkadaşlar.

Bakın o gün döviz kurları, dolar 1.70 iken onların bu eylemiyle 2.40’a çıkmadı mı arkadaşlar? Faizler yüzde 4’lere kadar inmişken onların bu eylemiyle beraber yüzde 9’lara 10’lara birden çıkmadı mı arkadaşlar? Enflasyon yüzde 6’lara kadar düşmüşken bunlar ile beraber yüzde 10’lara doğru yürümedi mi arkadaşlar.

Bunlar yeterli ihanet değil midir? Neyin hesabı yapılıyor ya? Allah aşkınıza ya. Biraz vicdan. Biraz bu milletten yana olmak arkadaşlar. Ne oluyoruz, her şey siyaset değil. Sırf siyasi ikbal uğruna, sırf siyasi getiri uğruna hakikatleri ters düz etmenin kime ne faydası var?”

"BENİM ALANIM EKONOMİ" DEMİŞTİ

"Ben bir tıp mensubu değilim. Benim alanım ekonomi" diyen AKP'li Recep Tayyip Erdoğan, aralık ayında döviz kurundaki durdurulamayan artışın ardından, kabine toplantısı sonrası sürpriz şekilde kur artışını garanti eden TL hesabını açıklamıştı.

Açıklamayla birlikte bir gecede dolar 18 liraları aşmıştı.

Öte yandan 24 Haziran 2018’de Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olarak görevine başladığı ilk günde 4,64 TL olan dolar kuru bugün itibarıyla 14,79 TL seviyelerinde seyrediyor.