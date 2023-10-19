Piyasalar alev aldı... Ekonomistler uyardı: Kış zor geçecek

Yayınlanma: 19.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.10.2023 - 03:00

Gazze’deki bir hastaneye yönelik önceki gece gerçekleştirilen bombalı saldırı, dünyanın dört bir tarafında büyük tepki çekerken mali piyasaları da altüst etti.

Brent petrol yeniden 90 dolar seviyesini aşarak yeni akaryakıt zamlarına zemin hazırlarken İran, İslam İşbirliği Teşkilatı’na İsrail’e petrol ambargosu uygulanması çağrısı yaptı. Reuters’a bilgi veren Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) kaynakları ise olağanüstü bir toplantı düzenlemeyi veya hemen eyleme geçmeyi planlamadıklarını söyledi. Dolar kuru da yeni güne hareketli başladı ve 28 liranın üzerine yerleşerek 28.05’te yeni rekor seviye belirledi. Zaman zaman da 28.15 liranın üzerine kadar çıktı. Merkez Bankası da KKM’ye esas dolar kurunu dün en yüksek 28.0211 lira olarak ilan etti. Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi ise gün içinde yüzde 3’ün üzerinde kayıpla 7 bin 842’ye kadar geriledi. Günü de yüzde 3.4 düşüşle tamamladı.

Uzman ve ekonomistler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Avrupa ve Körfez ülkelerinden fon arayışına çıktığı bugünlerde, tırmanan gerilimin işleri zora sokacağını belirtti.

(Hayri Kozanoğlu)



‘KIŞ ZOR GEÇECEK’

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu tüm dünyada yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri dolar ve altına yöneleceğini belirterek şöyle devam etti: “Ayrıca jeopolitik gerilim sebebiyle başta Körfez olmak üzere bölge ülkelerinin borsaları olumsuz etkilenecektir. Türkiye de yurtdışı piyasalarından para arayan bir ülke olarak bu işten olumsuz etkilenecek. Hem kaynak bulma zorlaşacak hem maliyeti artacaktır.”

Ayrıca petrolde 100 doların psikolojik sınır olduğunu hatırlatan Kozanoğlu, “Birinci ve ikinci petrol şokunun İsrail’in 1973 saldırılarından sonra ortaya çıktığını unutmamak gerek. Ama şu an için çok tedirgin edici bir durum yok” dedi.

(Evren Bolgün)



Savaş bölgesinin genişlemeye başladığını söyleyen Prof. Dr. Evren Bolgün de piyasaların bunu fiyatlamaya başladığını, BİST100 için yılsonu 9.000-9 500 hedefinin başka bahara kaldığını, 8.000’deki “destek” seviyesinin artık “direnç” olduğunu kaydetti.

Avrupa’daki saldırılar ve İran’ın çatışmalara dahil olma adımları ile birlikte petrolde büyük sıçramalar gelebileceğini ifade eden Bolgün şuna dikkat çekti: “Saldırılar artarsa petrolde 100 dolar sınırı çok çabuk aşılabilir. Doların da yılsonunda 30 lirayı bulacağını düşünürsek Türkiye’ye enerji kaynaklı büyük cari açık yükü çıkacaktır. Çünkü petroldeki 10 dolarlık artış 4 milyar dolar yük getiriyor. Piyasalar için bu kış zor geçecek.”