Piyasalar CHP kurultay davasına odaklandı: Çıkacak karar ekonomiyi nasıl etkileyecek?

Yurtiçi piyasaların odağında bugün CHP kurultay davası bulunuyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığa seçildiği 2023 kurultayının iptali için açılan dava Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek. Bugün ayrıca ağustos ayına ilişkin bütçe verileri açıklanacak ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar’ı ziyaret edecek.

FAİZ İNDİRİMİ SONRASI PİYASALARIN ANA GÜNDEMİ KURULTAY DAVASI

Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta faiz indirim sürecini 250 baz puanla sürdürdü. Piyasalar bugün hem veri gündemini hem de iç siyaset gelişmelerini takip ediyor. CHP'nin 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultayı ve 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali davası bugün devam edecek.

Dolar/TL, ay başındaki 5 milyar dolarlık döviz satışının da desteğiyle yatay seyrini korurken, kur sabah saatlerinde 41,3770 seviyelerinde işlem gördü. TL yıl başından bu yana yüzde 14,5 değer kaybetti.

PARTİYE KAYYUM ATANMA İHTİMALİ VE PİYASALARA ETKİSİ

Belediyeler dahil pek çok dava CHP üzerinde baskı oluşturuyor. Duruşma Özel’in görevden alınması ihtimalini de içeriyor. Mahkeme, Özel’in genel başkanlığını sona erdirerek partiyi yönetmesi için kayyum atayabilir veya Kemal Kılıçdaroğlu’nu göreve getirebilir. Kararın ertelenmesi de seçenekler arasında.

İstanbul il yönetimine kayyum atanması son haftalarda partiye kayyum atanacağı endişelerini artırdı. Mart ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyon sonrası TL’de ciddi değer kaybı yaşanmış, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasıyla TL varlıklarda ve borsada sert satışlar görülmüştü. TCMB, döviz satışlarıyla piyasaya müdahale etmişti. Bugün çıkabilecek mutlak butlan kararının da piyasaları olumsuz etkilemesi bekleniyor.

TCMB FAİZ KARARI VE POLİTİKA SÜRECİ

TCMB, geçen hafta faizi yüzde 40,5’e düşürdü ve sonraki politika kararlarının ara hedeflere uyumlu olacağını belirtti. Enflasyon raporunda enflasyon tahmini ve hedefi ayrıldı, 2026 sonu için ara hedef yüzde 16 olarak belirlendi ve orta vadeli programda yer aldı.

KÜRESEL PİYASALARDA MERKEZ BANKALARI TAKİP EDİLECEK

Küresel piyasalarda bu hafta merkez bankalarının faiz kararları öne çıkacak. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini düşürerek gevşemeyi yeniden başlatması bekleniyor.