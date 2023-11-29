Piyasalarda Fed etkisi: Gram altın rekor seviyeyi gördü! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 28 Kasım 2023 altın fiyatları...
Altında Fed etkisi: Gram altın rekor seviyeye ulaştı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 28 Kasım 2023 altın fiyatları...
Altın fiyatları, dünya genelinde askeri çatışmalara yönelik endişeler, doların zayıflaması, ABD Merkez Bankasının (Fed) muhtemelen gelecek yılın ilk yarısında faiz indirimine gidebileceğine dönük beklentilerin güçlenmesiyle yükselişini sürdürdü.
3 ayın en düşük seviyesine yakın seyreden dolar endeksi ve düşen tahvil faizleri, altının ons fiyatını son 7 ayın en yüksek seviyesine taşıdı.
YENİ ZİRVESİNE ULAŞTI
Fed'in sıkılaştırma döngüsünün sonuna geldiğine dair beklentilerle artan taleple altının ons fiyatı üst üste 5 işlem gününde yükselerek 2 bin 50 doları test etti. Altının ons fiyatı, şu sıralarda 2 bin 45 dolarda dengelenirken, rekor 8 Mart 2022'de görülen 2 bin 70,40 dolar seviyesinde bulunuyor.
Gram altın fiyatı, ons altının yükselişinden aldığı destekle spot piyasada saat 13.42 itibariyle 1931 lira seviyesinde işlem görerek yeni zirvesine ulaştı.
Çeyrek altın ise 3 bin 130 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 790 liradan satılıyor.
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