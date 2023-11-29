Piyasalarda Fed etkisi: Gram altın rekor seviyeyi gördü! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 28 Kasım 2023 altın fiyatları...

Yayınlanma: 29.11.2023 - 13:47

Güncelleme: 29.11.2023 - 13:47

Altın fiyatları, dünya genelinde askeri çatışmalara yönelik endişeler, doların zayıflaması, ABD Merkez Bankasının (Fed) muhtemelen gelecek yılın ilk yarısında faiz indirimine gidebileceğine dönük beklentilerin güçlenmesiyle yükselişini sürdürdü.

3 ayın en düşük seviyesine yakın seyreden dolar endeksi ve düşen tahvil faizleri, altının ons fiyatını son 7 ayın en yüksek seviyesine taşıdı.

YENİ ZİRVESİNE ULAŞTI

Fed'in sıkılaştırma döngüsünün sonuna geldiğine dair beklentilerle artan taleple altının ons fiyatı üst üste 5 işlem gününde yükselerek 2 bin 50 doları test etti. Altının ons fiyatı, şu sıralarda 2 bin 45 dolarda dengelenirken, rekor 8 Mart 2022'de görülen 2 bin 70,40 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatı, ons altının yükselişinden aldığı destekle spot piyasada saat 13.42 itibariyle 1931 lira seviyesinde işlem görerek yeni zirvesine ulaştı.

Çeyrek altın ise 3 bin 130 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 790 liradan satılıyor.