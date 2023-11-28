Altında yükseliş güçleniyor! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 28 Kasım 2023 altın fiyatları...

Ons altın fiyatı düne göre sınırlı düşüş kaydetmesiyle gram altın da sınırlı düşüşe geçti. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 27 Kasım 2023 altın fiyatları…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2023 - 09:37
Altında yükseliş güçleniyor! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 28 Kasım 2023 altın fiyatları...
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Altın yatırımcıları uzun süredir beklediği yükselişi gerçekleştirmeye başladı. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımlarını tamamladığı yönündeki değerlendirmeler altın fiyatlarını yükseltiyor.

Ons altın, Fed'in faiz artırımı ile işinin bittiği yönündeki değerlendirmelerin giderek güçlenmesinin etkisiyle düne göre bu sabah sınırlı düşüşte 2015.36 dolardan işem görüyor.

GRAM ALTINDA ZİRVE

Gram altın spot piyasada haftanın ikinci işlem gününde sınırlı düşüşle başlamasının ardından saat 09.32'de 1893 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 112 lira, Cumhuriyet altını da 12 bin 803 liradan satılıyor.

 


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