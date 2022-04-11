Piyasalarda son durum: Dolar ve euro ne kadar oldu? (11.04.2022)

11 Nisan 2022 Pazartesi, 09:26

Bugün iç piyasada TCMB tarafından açıklanacak ödemeler dengesi verileri ile TÜİK tarafından açıklanacak işsizlik verileri ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bugün 13.00'daki konuşması da takip edilecek. TCMB'nin faiz kararı ve Hazine ihaleleri de da bu hafta önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Tarihi rekor seviyelere ulaşan enerji ithalatının ticaret açığında sert büyümeye yol açmasıyla bugün açıklanacak. Şubat cari açığının 5.5 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

29 MİLYAR DOLARDAN 38.25 MİLYAR DOLARA REVİZE EDİLMİŞTİ

Reuters anketinde 2022 yılına ilişkin beklenti ise bir önceki anketteki 29 milyar dolardan 38.25 milyar dolara revize edildi. Hükümet Rusya işgali öncesi 2022'de cari fazla öngörüyordu.

Artan enerji maliyetlerinin ekonomi programının temel hedefi olan cari fazlanın artık bu yıl için mümkün olmadığını göstermesi de istikrarlı kur politikasını da içeren yeni ekonomi politikası için en büyük tehdit olarak görüyor.

Dolar/TL bu sabah saat 08.41'de 14.7450/14.7520 seviyesinde işlem gördü. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri geçen ay %28.57'ye kadar çıkarak tarihi rekora yükseldikten sonra gerilemeye başladı. Cuma günü son işlem %25.42 oldu.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri Mart'ta 700 baz puanı aşarak rekor seviyeye yükseldikten son 2 haftada 130 baz puana yakın düşüş gösterdi. CDS Cuma günü 587/595 baz puan seviyesinden tamamladı.

ENFLASYONUN YÜKSELİŞİ BEKLENİYOR

Küresel piyasalarda Fransa seçimleri de takip edilirken petrol fiyatlarında başlıca petrol tüketicisi ülkelerin piyasaya rekor stratejik rezervler sürme planlarıyla 100 dolar civarında kalmayı sürdürüyor.

Mart itibarıyla %60'ı aşan ve yükselişini %70'in üzerine doğru sürdürmesi beklenen enflasyonda sorun büyürken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati haftasonu yaptığı bir konuşmada Aralık ayından itibaren her ay enflasyonun düşeceğini söyledi.

Merkez Bankası (TCMB) yükselen enflasyona karşı %14 seviyesindeki politika faizi ile tepki vermezken, TL'nin negatif getirisi 47 puana ulaştı. TCMB'nin Nisan PPK toplantısı bu hafta Perşembe günü sonuçlanacak. Reuters anketi henüz tamamlanmasa da hükümetin düşük faiz politikasından bu ay vazgeçeceğine dair bir beklenti bulunmuyor.

TÜFE yıllık bazda %61.14'e yükselirken; bu, son 20 yılın ve AKP iktidarı dönemindeki en yüksek enflasyon oranı oldu. Yılsonu için de tahminler bir önceki Reuters anketindeki %38 seviyesinden %50 üzerine çıktı.

ENFLASYON RAPORU YUKARI YÖNLÜ GÜNCELLENEBİLİR

TCMB ayrıca ay sonunda enflasyon raporunu da güncelleyecek. Ekonomistler TCMB'nin %23 civarındaki yıl sonu tahminini belirgin yukarı güncellemesi bekleniyor.

Piyasalarda ABD ile F-16 savaş uçağı anlaşmasının ilişkilere olası pozitif etkisi ve Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devredilmesi sonrası olası yeni ekonomik faydalar da takip edilen gelişmeler arasında.