Piyasalarda gün ortası: Altın ve dövizde son durum ne?

Yayınlanma: 18.11.2024 - 13:43

Güncelleme: 18.11.2024 - 13:43

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 düşüşle 9.365,42 puana geriledi.

Cuma günü 9.389,62 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 29,79 puan ve yüzde 0,32 artışla 9.419,42 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,20 puan ve yüzde 0,26 azalışla 9.365,42 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.315,27, en yüksek 9.432,54 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,16 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,45, teknoloji endeksi yüzde 0,71 geriledi. Mali endeks ise yatay seyretti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 54'ü yükselirken, 43'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Ereğli Demir Çelik oldu.

ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 596 DOLAR

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0570, Sterlin/dolar paritesi 1,2630 ve dolar/yen paritesi 154,80 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,5420 liradan, Euro 36,5360 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,3 yükselişle 2 bin 596 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,8 artışla 71,5 dolardan işlem görüyor.