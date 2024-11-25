Piyasalarda gün ortası: Altın ve dövizde son durum ne?

Borsa İstanbul'da gün ortasına gelindi. BIST 100 endeksi ne durumda? İstanbul serbest piyasasında dolar ve Euro ne kadar? İşte tüm ayrıntılar...

Piyasalarda gün ortası: Altın ve dövizde son durum ne?
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AA
Yayınlanma: 25.11.2024 - 13:40

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,73 yükselişle 9.619,97 puana yükseldi.

Cuma günü 9.549,89 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 68,53 puan ve yüzde 0,72 yükselişle 9.618,42 puandan başladı. Endeks saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 70,08 puan ve yüzde 0,73 artışla 9.619,97 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.591,47, en yüksek 9.665,78 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,43, sanayi endeksi yüzde 1,04, hizmetler endeksi yüzde 1,10 ve teknoloji endeksi yüzde 0,31 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 69'u yükselirken, 29'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yollar, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Tüpraş oldu.

ALTININ ONS FİYATI 2 BIN 674 DOLAR

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0490, sterlin/dolar paritesi 1,2570 ve dolar/yen paritesi 154,40 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,5830 liradan, Euro 36,3110 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,5 azalışla 2 bin 674 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,7 düşüşle 74,1 dolardan işlem görüyor.


Etiketler: #Borsa İstanbul #dolar #euro #altın

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