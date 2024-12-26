Piyasalarda gün ortası: Altın ve dövizde son durum ne?

Yayınlanma: 26.12.2024 - 14:51

Güncelleme: 26.12.2024 - 14:51

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,03 artışla 10.018,85 puana yükseldi.

Dün, günü 9.916,22 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, güne 46,24 puan ve yüzde 0,47 yükselişle 9.962,46 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 102,63 puan ve yüzde 1,03 artışla 10.018,85 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.962,02, en yüksek 10.050,56 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,74, mali endeks yüzde 0,98, teknoloji endeksi yüzde 0,23 ve hizmetler endeksi yüzde 1,14 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 83'ü değer kazanırken, 16'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası ile Garanti BBVA oldu.

ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 627 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,91, bileşik getirisi de yüzde 41,50 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0400, sterlin/dolar paritesi 1,2530 ve dolar/yen paritesi 157,40 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 35,2690, Euro 36,7940 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 artışla 2 bin 627 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,5 yükselişle 73,5 dolardan işlem görüyor.