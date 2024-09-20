Piyasalarda gün ortası: BIST 100 endeksi 10 binde kalamadı

Yayınlanma: 20.09.2024 - 13:28

Güncelleme: 20.09.2024 - 13:28

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 değer kaybederek 9.964,76 puana geriledi.

Dün 9.975,61 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 10,92 puan ve yüzde 0,11 artışla 9.986,53 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,85 puan ve yüzde 0,11 düşüşle 9.964,76 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.945,91, en yüksek 10.008,72 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,05, hizmet endeksi yüzde 0,18 ve mali endeks yüzde 0,16 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,01 arttı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 37'si yükselirken, 58'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası oldu.

ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 606 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,74, bileşik getirisi yüzde 40,11 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1160, sterlin/dolar paritesi 1,3290 ve dolar/yen paritesi 143,9 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,1130 liradan, euro 38,1100 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 yükselişle 2 bin 606 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,8 azalışla 73,7 dolardan işlem görüyor.