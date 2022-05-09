Spot piyasada doğalgaz fiyatları
Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 550 lira 6 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 595 bin 89 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 30 milyon 317 bin 500 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 550 lira 6 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 571 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 896 lira 56 kuruş, satış fiyatı 11 bin 203 lira 56 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 106 milyon 871 bin 452 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 117 milyon 924 bin 680 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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