Altın fiyatları ne kadar oldu? (13.05.2022)
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlayarak 907 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,2 azalışla 900,7 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 907 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.509 liradan satılırken cumhuriyet altını da 6.017 liradan satılıyor.
Dün ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin beklentileri aşması ile düşüş eğiliminde hareket ederek, yüzde 1,7 azalışla 1.821,9 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda 0,02 artışla 1.822 dolardan işlem görüyor.
ONS ALTIN FİYATI BASKILANIYOR
Analistler, devam eden jeopolitik riskler, Çin'de yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri ve son açıklanan makroekonomik verilerin gelecek
dönem enflasyon beklentilerini artırdığını bildirdi.
Artan enflasyonist endişelerin merkez bankalarını daha sıkı para politikalarına zorlayacağı öngörülerinin altının ons fiyatını baskıladığını ifade eden analistler, bugün ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini söyledi.
Analistler, veri gündeminde ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.850 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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