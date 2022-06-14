Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum

14 Haziran 2022 Salı, 14:11

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,99 puan değer kaybetti.

Dün 2.510,14 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 16,59 puan ve yüzde 0,66 değer kazanarak 2.526,73 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.489,82, en yüksek ise 2.533,41 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,01 ve sanayi endeksi yüzde 0,72 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,90 ve teknoloji endeksi yüzde 1,76 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 33'ü yükseldi, 64'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Şişecam, SASA Polyester, ve Kardemir (D) oldu.

ALTININ ONSU 1.824 DOLAR SEVİYESİNDE

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 24,18, bileşik getirisi yüzde 25,64 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0440, sterlin/dolar paritesi 1,2100 ve dolar/yen paritesi 134,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 17,2610 liradan, avro 18,0110 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.824 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 artışla 121,3 dolardan işlem görüyor.