Piyasalarda son durum: Euro ne kadar oldu? (14 Haziran 2022)

14 Haziran 2022 Salı, 11:20

Yurtiçi piyasalara, uluslararası piyasalardaki risk iştahının yön vermesi beklenirken, yurtiçinde bugün Hazine'nin 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihaleleri de takip edilecek.

Önceki kapanışını 18,01 TL'den yapan Euro, 18.05 TL'den işlem görüyor.

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