Piyasalarda son durum: Euro ne kadar oldu? (14 Haziran 2022)
Dolar/TL, ekonomi yönetimi tarafından geçen hafta atılan adımların TL'de toparlanma yaratamamasının ardından 17.2 üzerinde işlem görürken Euro kapanışa göre artarak yine 18 bandında yükselmeye devam ediyor.
Yurtiçi piyasalara, uluslararası piyasalardaki risk iştahının yön vermesi beklenirken, yurtiçinde bugün Hazine'nin 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihaleleri de takip edilecek.
Önceki kapanışını 18,01 TL'den yapan Euro, 18.05 TL'den işlem görüyor.
İlgili Haberler
- Piyasalarda son durum: Euro ne kadar oldu? (14 Haziran 2022)
Video Haberler
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Trafiği durdurup halay çekenlere ceza yağdı
- Bakan Bilgin'den 'ara zam' açıklaması
- Adliyeye sevkedilen 25 kişiden 2’si tutuklandı
- Adalar vapurunda can pazarı!
- Eşine kızıp, evi ile aracını yaktı: 'Can güvenliğim yok'
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Kadın sürücü son anda kurtuldu
- Kasadan dolar fışkırdı
- Anahtarını almak için çıktığı trafoda mahsur kaldı