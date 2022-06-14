Piyasalarda son durum: Euro ne kadar oldu? (14 Haziran 2022)

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Dolar/TL, ekonomi yönetimi tarafından geçen hafta atılan adımların TL'de toparlanma yaratamamasının ardından 17.2 üzerinde işlem görürken Euro kapanışa göre artarak yine 18 bandında yükselmeye devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
14 Haziran 2022 Salı, 11:20

Yurtiçi piyasalara, uluslararası piyasalardaki risk iştahının yön vermesi beklenirken, yurtiçinde bugün Hazine'nin 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihaleleri de takip edilecek.

Önceki kapanışını 18,01 TL'den yapan Euro, 18.05 TL'den işlem görüyor.

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