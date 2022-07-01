Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,45 artışla 2.440,33 puana çıktı.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 34,97 puan değer kazandı.
Dün 2.405,36 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,27 puan ve yüzde 0,14 değer kazanarak 2.408,64 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.399,54, en yüksek ise 2.447,93 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,83, teknoloji endeksi yüzde 0,89, hizmetler endeksi yüzde 2,16 ve sanayi endeksi yüzde 1,23 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 79'u yükseldi, 15'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Şişecam, Koza Altın İşletmeleri, Ereğli Demir Çelik ve Tüpraş oldu.
ALTININ ONSU 1.796 DOLAR SEVİYESİNDE
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0460, sterlin/dolar paritesi 1,2070 ve dolar/yen paritesi 136,7 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 16,7480 liradan, avro 17,6000 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,6 azalışla 1.796 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,8 artışla 110,6 dolardan işlem görüyor.
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