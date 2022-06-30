New York borsası düşüşle açıldı

30 Haziran 2022 Perşembe, 17:02

S&P 500 endeksi yüzde 1.03 azalışla 3.779.58 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1.04 kayıpla 11.061.31 puana indi.

Yükselen enflasyon ve sıkı para politikasının büyüme ivmesi üzerindeki etkilerine ilişkin endişelerle endeksler yeni günün açılışında negatif bir seyir izledi.

Enflasyon karşısında ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri kararlı duruşlarını sürdürürken, Fed Başkanı Jerome Powell, dün katıldığı Merkez Bankacılığı 2022 Forumu'nda, yüksek enflasyonun kontrol altına alınması için ne gerekiyorsa yapılacağı taahhüdünü yinelemişti.

Powell, ABD ekonomisinin daha sıkı para politikasına dayanacak şekilde iyi durumda olduğunu vurgulamıştı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de kişisel gelirler, mayısta beklentiler dahilinde yüzde 0.5 artarken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 0.2 ile beklenenden az yükseliş gösterdi.

Analistler, ABD'de hanehalkı harcamalarının yüksek enflasyonla karşı karşıya kalarak yavaşlama gösterdiğini, kişisel tüketim harcamalarında beklentilerin altında kalan artışın "ekonomik büyümenin ikinci çeyreğin başında hızını kaybettiğinin işareti" olarak yorumlandığını belirtti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 25 Haziran ile biten haftada 231 bine gerileyerek beklenenden az düşüş gösterdi.