Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.545,86 puana taşıdı.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 83,64 puan değer kazandı.
Dün 3.437,41 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 27,69 puan ve yüzde 0,81 değer kazanarak 3.465,10 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.452,23, en yüksek ise 3.545,86 puan ile rekor seviyeyi gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 3,55, hizmetler endeksi yüzde 0,58, teknoloji endeksi yüzde 0,95 ve sanayi endeksi yüzde 1,66 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 75'i yükseldi, 23'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Akbank, Yapı Kredi, Ereğli Demir Çelik, İş Bankası (C) ve Kardemir (D) oldu.
ALTININ ONSU 1.727 DOLAR SEVİYESİNDE
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0090, sterlin/dolar paritesi 1,1620 ve dolar/yen paritesi 142,0 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 18,2400 liradan, avro 18,3980 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1,1 artışla 1.727 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,8 artışla 90 dolardan işlem görüyor.
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