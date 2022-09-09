Dolar/TL'de yükseliş sürüyor: Dolar ne kadar oldu? (9 Eylül 2022)

09 Eylül 2022 Cuma, 09:46

Dolar/TL 18.4'teki tarihi zirvesine yakın kısmen yatay bir seyir izliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) rekor faiz artırımı ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın şahin açıklamaları başlıca merkez bankalarında agresif sıkılaştırmanın devam edeceği beklentisini pekiştirdi.

Piyasalar Fed'in bu ayki toplantısında 75 baz puan daha faiz artırmasına yüzde 86 olasılık veriyor. Piyasalar bu boyutta bir artırıma dün yüzde 77 olasılık tanıyordu.

ECB ARTIRIMLARIN DEVAM EDECEĞİNİN SİNYALİNİ VERDİ

ECB ise bölgede kış aylarında resesyon yaşanacağı beklentisine rağmen 75 baz puan ile tarihinin en büyük faiz artırımına gitti ve artırımların devam edeceğinin sinyalini verdi.

Küresel piyaslarda dolar sınırlı gerilese de 20 yılın zirvelerine yakın seyretmeyi sürdürüyor. Bugün iç piyasada beklenen bir veri gündemi yer almıyor. Dış piyasalarda Avrupa'nın enerji krizine karşı attığı adımlar ve bunların küresel enerji fiyatlarına etkisi takip ediliyor.

PETROLDE GERİLEME SÜRÜYOR

Petrol fiyatları şubat ayından beri ilk kez gerilediği varil başına 90 doların altında kalmayı sürdürüyor.

Türkiye'nin ihracatının yüzde 60'tan fazlasının Euro cinsi gerçekleştiği göz önüne alındığında haziran sonundan bu yana yüzde 5'in üzerinde değer yitiren Euro'nun seyri Türkiye'nin geçen yılın sonundan bu yana giderek artan dış ticaret açığının seyri açısından da yakından izlenecek.

Dolar/TL, TCMB'nin geçen ayki faiz indirimi sonrası 17.97 seviyesinden yükselişe geçerek 2 eylülde 18.2605 seviyesine kadar çıktı.

TL, faiz indiriminden beri dolar karşısında yüzde 1.6 değer kaybetti. Son günlerde değer kayıpları azalan ve yatay seyre geçen kur bu sabah 08.39'da 18.22/18.23 seviyesindeydi.

Birikimli olarak bakıldığında ise TL, nisan sonundan beri yüzde 19'a yakın, yılbaşından beri yüzde 28'e yakın, son bir yılda ise yüzde 54 değer kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.

DOLAR ENDEKSİNDE SERT DÜŞÜŞ

Bu hafta 110 seviyesinin üzerine çıkarak 20 yılın rekorunu kıran dolar endeksi bugün sert gerileme göstererek 108.737’ye kadar geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3.300 seviyesi civarında hareket ediyor.

GÖZLER TCMB REZERVLERİNİN YETERLİLİĞİNDE

Bankacılar kamunun döviz ardından tahvil ve kredi piyasalarında da kontrolünün arttığını belirtirken uzun bir süredir TCMB rezervlerinin yeterliliği takip ediliyor.

TCMB'nin dün açıkladığı veriler son haftalarda bir başka merkez bankasının depo/mevduat hesabı şeklinde açtığı hesabın 2 milyar dolara yaklaştığını gösteriyor.

TCMB'nin dün açıkladığı verilere göre BOTAŞ'a temmuzdan sonra ağustos ayında da rezervlerden döviz satışı yapılmadı. Aynı veri, dolar cinsi yerine TL cinsi reeskont kredilerine yapılan yönlendirmenin ardından bu kanaldan ayda bir ara 2-3 milyar dolara kadar ulaşan TCMB döviz rezervi kazanımlarının aylık 1 milyar dolara gerilediğini gösteriyor.

Borsa İstanbul'da ise Temmuz ortasında başlayan yükseliş trendi kısmen devam ediyor. Bankacılık endeksi temmuz ortasından bu yana yüzde 120 civarında, BIST-100 yüzde 40 üzerinde yükseliş kaydetti.