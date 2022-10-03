Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum

03 Ekim 2022 Pazartesi, 13:17

Cuma günü 3.179,99 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 22,78 puan ve yüzde 0,72 değer kazanarak 3.202,77 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.195,81, en yüksek ise 3.272,63 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,25, teknoloji endeksi yüzde 1,66, hizmetler endeksi yüzde 2,68 ve sanayi endeksi yüzde 2,59 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 88'i yükseldi, 9'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, SASA Polyester, ASELSAN ve Akbank oldu.

ALTININ ONSU 1.663 DOLAR SEVİYESİNDE

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9760, sterlin/dolar paritesi 1,1180 ve dolar/yen paritesi 145,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,5670 liradan, avro 18,1260 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 1.663 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 3,8 artışla 88,3 dolardan işlem görüyor.